Зеленский назвал Путина диснеевской принцессой

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике позицию российского диктатора Владимира Путина. По мнению украинского лидера, Путин прикрывается мирными переговорами для подготовки к новым военным атакам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Фокус".



Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе визита в Италию президент Украины дал интервью местным СМИ, где рассказал, что не видит смысла в переговорах с Владимиром Путиным. Зеленский вспомнил, что, несмотря на критику, пытался говорить с президентом России еще до начала вторжения.

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"Я сказал, я буду, попробую. Мне это не давало никаких плюсов. Я хотел закончить войну – найти договоренность. Он как диснеевская принцесса, никак не мог найти формат встречи", – напомнил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что много раз обращался в Кремль с запросом о разговоре из-за ситуации на Донбассе, где ежедневно устраивали обстрелы и провокации, в которых погибали граждане Украины. Однако ответа со стороны РФ не последовало.

"Теперь он видит, что стал слабее и ищет механизмы для успокоения всех государств – чтобы не вводили санкции, не помогали Киеву", – рассказывает Зеленский нынешнюю позицию Путина.

В конце интервью Владимир Зеленский напомнил, что Украина в поисках мира, однако, он должен быть справедлив и основан на "формуле мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на обвинения Москвы по атаке дронов на Кремль.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который назвал ожидаемую дату победы Украины в войне.