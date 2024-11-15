Это ящик Пандоры: Зеленский "разнес" звонок Шольца Путину

Звонок, который канцлер Германии Олаф Шольц совершил российскому диктатору Владимиру Путину, можно сравнить с ящиком Пандоры. Такой шаг может повлечь за собой ряд подобных контактов, но новых договоренностей типа "Минская-3" не будет.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Канцлер Шольц говорил мне, что намерен позвонить Путину. Этот звонок, на мой взгляд, — это ящик Пандоры. Он может открыть путь для других разговоров и звонков, которые окажутся только словами", — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, именно к этому уже давно стремится российский диктатор. Для Путина очень важно ослабить международную изоляцию России и вернуться к привычным переговорам, которые заканчиваются безрезультатно.

"Это его метод, который использовался десятилетиями. Такие переговоры позволяли России избегать изменений в собственной политике и, наконец, привели к этой войне", — добавил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что украинские власти осознают все вызовы, которые встают перед страной, и знают, как противодействовать.

"Хотим предостеречь: 'Минская-3' не будет. Нам нужен реальный мир", — подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский был против звонка Шольца Путина . Президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие с планами канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в офисе президента.

По информации источника, Шольц заранее предупредил Зеленского о своем намерении позвонить по телефону российскому президенту. В ответ украинский лидер выразил обеспокоенность, отметив, что такой шаг может ослабить изоляцию Путина.