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Зеленский назвал причину, почему России вновь резко понадобились переговоры с Украиной

Президент Украины считает, что Россия манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины

сегодня, 16:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия использует тему переговоров о мире в Украине, как манипуляцию, чтобы замедлить деоккупацию украинских территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на его выступлении во время заседания Европейского Совета.

Зеленский назвал причину, почему России вновь резко понадобились переговоры с Украиной

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что цивилизованный мир должен сохранять политическую принципиальность. Именно сейчас это крайне важно, считает Владимир Зеленский, потому что российские войска начали отступать. Украинские воины каждый день освобождают села и города. И для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ Кремль начал манипулировать темой мирных переговоров.

Лидер украинцев добавил, что не нужно забывать историю и помнить, что это Украина в первые дни полномасштабного вторжения предлагала переговоры. Теперь же Россия перекручивает факты и после того, как российские войска посыпались на фронте, они уже якобы за диалог и мир.

По мнению Владимира Зеленского, Россия не заинтересована в настоящих переговорах. Итогом которых может быть мир. Если бы это было не так-то, реакция на предложение Украины в первые дни вторжение была бы совершенно другой. Сейчас же России нужно время для того, чтобы перегруппировать свои войска, чтобы бросить дополнительные резервы.

Читайте также на портале "Комментарии" — председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. Матвиенко заявила, что парламенты двух стран должны уже договориться о мире, не откладывая диалог на потом.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/3553
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