Зеленский назвал поступок Байдена, которому будет аплодировать Путин

Участие президента США Джо Байдена в Глобальном саммите мира является очень важным. Это очень необходимо, как для самого мероприятия, так и для и многих других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства заявил, что сейчас ожидается ответ относительно участия нескольких представителей африканского континента в саммите мира. В то же время положительные сигналы уже есть.

Президент отметил важность визита Джо Байдена. Владимир Зеленский пояснил, что Штаты поддерживают проведение конференции, впрочем "не знает на каком уровне", что является не самым сильным решением.

"Я считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Не присутствие его... Этому будет аплодировать Путин (Ред. – Владимир Путин), причем стоя", — добавил президент.

Он добавил, что Украина также ожидает ответа от Китая и Бразилии.

"Мы открыты для всех, важно мнение каждого. Я сказал о больших государствах, но поверьте каждый голос очень важен", — добавил президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский на фоне разрушений после очередного российского удара по Харькову обратился к мировым лидерам. В частности, призвал президента США Джо Байдена и руководителя Китая Си Цзиньпина присоединиться к июньскому Саммиту мира в Швейцарии и помочь остановить российско-украинскую войну. Что могут сделать Вашингтон и Пекин уже в этом году для этого? Сделают ли? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



