Зеленский назвал окружение Путина щенками, а российское общество глухим и слепым (ВИДЕО)

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью для немецкого издания ZDFheute Nachrichten, где раскритиковал бездействие российской общественности и страх мировых лидеров из-за ядерных угроз Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Во время интервью для ZDF президент Украины рассказал о своем отношении к лидеру Германии Олафу Шольцу. Зеленский сказал, что канцлер стал более углублен в тему войны чем раньше, поэтому президент Украины благодарен ему за поступающую в последнее время поддержку.
Во время разговора Зеленский подверг критике россиян, ведь те боятся правды.
Зеленский и дальше продолжил критиковать граждан РФ и подчеркнул, что у них руководитель, который говорит о ядерных ударах, именно из-за такого президента все россияне будут страдать.
Кроме того, президент Украины назвал окружение российского президента щенками, которые пьют 50 грамм водки и орут о ядерном оружии.
Просмотреть критику граждан России и окружения Путина можно ниже (тайм код 30:18):
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что режим в Российской Федерации сочли террористическим. За это проголосовало 99 из 100 членов ПАСЕ.
Также "Комментарии" писали о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что Украина де-факто находится в Североатлантическом союзе. Такое заявление чиновник сделал после встречи в формате "Рамштайн-6".
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