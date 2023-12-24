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Зеленский назвал один из ключей к завершению войны в Украине

Владимир Зеленский считает одной из составляющих успеха Украины в войне против России – это сбивание российских истребителей.

сегодня, 08:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из направлений, которое поможет закончить войну – это уничтожение российских истребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента.

Зеленский назвал один из ключей к завершению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время ежедневного вечернего обращения отметил усиление воздушной защиты в Украине. В частности, президент указал, что последние недели свидетельствуют, что Украина доказала целесообразность этого направления.

"И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению", — сказал Зеленский.

Вероятно, президент намекнул на высокий процент уничтоженных дронов в декабре, а также успехи с системой ПВО, которая смогла сбить 3 российских истребителя. Также Зеленский в своем обращении выразил благодарность партнерам Украины.

"И я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали шесть стран Европейского Союза, которые не присоединились к декларации гарантий безопасности Украины. Кроме привычных позиций Венгрии и Словакии, не подписали декларацию также Польша, Хорватия, Австрия и Мальта.

Владимир Зеленский ответил более чем на 30 вопросов о войне в Украине, однако некоторые вопросы не прозвучали на итоговой пресс-конференции президента. Портал "Комментарии" собрал семь актуальных вопросов, на которые Зеленский не ответил.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1781636988976466
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