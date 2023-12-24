Зеленский назвал один из ключей к завершению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из направлений, которое поможет закончить войну – это уничтожение российских истребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время ежедневного вечернего обращения отметил усиление воздушной защиты в Украине. В частности, президент указал, что последние недели свидетельствуют, что Украина доказала целесообразность этого направления.

"И не только для защиты городов и сел от российских дронов и ракет, но и для фронтовой работы. Возможность сбивать российские истребители – это один из ключей к завершению этой войны, к справедливому завершению", — сказал Зеленский.

Вероятно, президент намекнул на высокий процент уничтоженных дронов в декабре, а также успехи с системой ПВО, которая смогла сбить 3 российских истребителя. Также Зеленский в своем обращении выразил благодарность партнерам Украины.

"И я благодарю всех партнеров, которые нам с этим уже помогают и которые готовятся к соответствующим шагам в поддержке в следующем году", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали шесть стран Европейского Союза, которые не присоединились к декларации гарантий безопасности Украины. Кроме привычных позиций Венгрии и Словакии, не подписали декларацию также Польша, Хорватия, Австрия и Мальта.

Владимир Зеленский ответил более чем на 30 вопросов о войне в Украине, однако некоторые вопросы не прозвучали на итоговой пресс-конференции президента. Портал "Комментарии" собрал семь актуальных вопросов, на которые Зеленский не ответил.