Зеленский назвал один из ключей к завершению войны в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из направлений, которое поможет закончить войну – это уничтожение российских истребителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время ежедневного вечернего обращения отметил усиление воздушной защиты в Украине. В частности, президент указал, что последние недели свидетельствуют, что Украина доказала целесообразность этого направления.
Вероятно, президент намекнул на высокий процент уничтоженных дронов в декабре, а также успехи с системой ПВО, которая смогла сбить 3 российских истребителя. Также Зеленский в своем обращении выразил благодарность партнерам Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали шесть стран Европейского Союза, которые не присоединились к декларации гарантий безопасности Украины. Кроме привычных позиций Венгрии и Словакии, не подписали декларацию также Польша, Хорватия, Австрия и Мальта.
Владимир Зеленский ответил более чем на 30 вопросов о войне в Украине, однако некоторые вопросы не прозвучали на итоговой пресс-конференции президента. Портал "Комментарии" собрал семь актуальных вопросов, на которые Зеленский не ответил.
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