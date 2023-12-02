Зеленский назвал месяц, когда может наступить переломный момент в войне

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Кравцев Сергей
В результате очевидно недемократических выборов в России, которые состоятся в марте, Владимир Путин окончательно утратит легитимность как законный руководитель государства. Это может стать переломным моментом в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Associated Press сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
По его мнению, западный мир без напоминаний из Киева должен сам понимать, что не нужно признавать российские выборы ввиду их недемократичности.
В то же время Зеленский напомнил, что внутри России сегодня нет реальной политической оппозиции Путину. Те люди, которые называют себя российской оппозицией на самом деле являются лишь искусственной оппозицией, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, на мировую изоляцию России, на использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины. Это не оппозиция, считает Зеленский, это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем.
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