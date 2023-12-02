Зеленский назвал месяц, когда может наступить переломный момент в войне

В результате очевидно недемократических выборов в России, которые состоятся в марте, Владимир Путин окончательно утратит легитимность как законный руководитель государства. Это может стать переломным моментом в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Associated Press сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Мы понимаем, что выборы в России проходят недемократично. Не важно, как они проходят – все знают, какой будет результат … Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. К слову, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина", – отметил Владимир Зеленский.

По его мнению, западный мир без напоминаний из Киева должен сам понимать, что не нужно признавать российские выборы ввиду их недемократичности.

"Очень хотел бы, чтобы западный мир сам это понимал. Чтобы мне не приходилось это делать – звонить, оказывать давление, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего того горя, которое Россия принесла всюду и, безусловно, в Украину", – отметил президент.

В то же время Зеленский напомнил, что внутри России сегодня нет реальной политической оппозиции Путину. Те люди, которые называют себя российской оппозицией на самом деле являются лишь искусственной оппозицией, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, на мировую изоляцию России, на использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины. Это не оппозиция, считает Зеленский, это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем.

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