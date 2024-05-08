Зеленский назвал, кто может остановить войну в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российскую военную агрессию во главе с режимом Путина может остановить объединенный свободный мир подобно тому, как это произошло в 1945 году во время победы над нацистской Германией.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях обращение по случаю Дня памяти и победы, в котором указал, что "мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года", когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По словам президента, такие события вызывают дежавю у тех, кто помнит Вторую мировую войну.
По словам президента Украины, остановить российскую агрессию можно только объединившись против нее. Зеленский призвал не дать "злу" распространиться на всю Европу и мир.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто из мировых лидеров приедет 9 мая в Москву смотреть на парад Путина.
Также "Комментарии" писали о том, что в Берлине временно запретили использовать флаг Украины.
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