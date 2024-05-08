Зеленский назвал, кто может остановить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российскую военную агрессию во главе с режимом Путина может остановить объединенный свободный мир подобно тому, как это произошло в 1945 году во время победы над нацистской Германией.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях обращение по случаю Дня памяти и победы, в котором указал, что "мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года", когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По словам президента, такие события вызывают дежавю у тех, кто помнит Вторую мировую войну.

"Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился", — говорит Зеленский.

По словам президента Украины, остановить российскую агрессию можно только объединившись против нее. Зеленский призвал не дать "злу" распространиться на всю Европу и мир.

"Остановить это, как и в 1945-м, способен только объединенный свободный мир. Объединенная в антипутинская коалиция. Не словами, а действиями способна остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а впоследствии и на весь мир", — отмечает Зеленский и добавляет, что нужно доказать преданность словам "Никогда снова!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто из мировых лидеров приедет 9 мая в Москву смотреть на парад Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что в Берлине временно запретили использовать флаг Украины.