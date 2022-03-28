Зеленский назвал ключевое условие Украины на переговорах с РФ

Обсуждать вопросы нейтрального статуса Украины, как и вопросы Донбасса можно только после того, как будет выполнено главное условие Украины к России о том, чтобы вывести войска РФ на "компромиссные территории". Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова Зеленского в интервью для российских СМИ.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

При этом президент пояснил, что "компромиссными территориями" он называет те территории, где располагались российские войска до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение России.

Говоря об оккупированных с 2014-го года Крыме и части Донбасса глава украинского государства отметил, что он хорошо понимает, что поставить условие России полностью вывести свои войска из территории Украины на сегодняшний день невозможно. Это может дать очаг для вспышки Третьей мировой войны, которая не нужна никому в мире. Потому, чтобы избежать эскалации – нужно идти на компромиссное решение.

Владимир Зеленский подчеркнул, он больше всего заинтересован прекратить войну, чтобы перестали гибнуть ни в чем неповинные люди. Что же касается будущего Донбасса, то есть еще время, чтобы этот вопрос обсудить.

По словам Зеленского, ему не 70 лет и у него есть достаточно времени для обсуждения вопроса Донбасса, но война должна быть закончена сейчас, потому что должны перестать погибать люди. При этом президент Украины подчеркнул, что Киев, как и ранее. Не намерен силовым путем решать вопрос Крыма и Донбасса. Это исключено, потому что есть понимание, сколько жизней людей можно потерять.

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