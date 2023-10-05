Зеленский назвал год, когда Россия снова пойдет в атаку, если «заморозить» войну

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Кравцев Сергей
Нельзя допустить, чтобы начал осуществляться сценарий "заморозки" войны России против Украины. Если этот механизм будет запущен, страна-агрессор сумеет восстановить военный потенциал уже к 2028 году, после чего попытается атаковать другие страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на саммите Европейского политического сообщества сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них – особенно опасный. Президент подчеркнул, что, если в этой агрессии против Украины будет любая пауза или заморозка ситуации, будет новый критический момент в 2028 году.
Зеленский добавил, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.
Президент подчеркнул, что Москва четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволить Европе быть пространством свободных наций и работающих демократий.
При этом война является базовым инструментом России — инструментом покорения или манипулировании другими.
Зеленский добавил, что Россия десятилетиями пытается держать контроль над соседями путем разжигания войны и замораживания войны. В частности, она нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а такоже пытается вырвать куски из тела Украины.
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