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Зеленский назвал главный фактор, почему 2025 год должен стать решающим для Украины

Владимир Зеленский подчеркнул важность ударов по РФ

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Украинское оружие возвращает войну на территорию России, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для достижения мира. И 2025 год должен стать решающим. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время вечернего обращения к украинцам сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Зеленский назвал главный фактор, почему 2025 год должен стать решающим для Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я хочу поблагодарить всех украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов, наших ракет. Каждый может увидеть их эффективность — как наше оружие возвращает войну в Россию и как уменьшается российский потенциал войны", — заявил президент.

Украинский лидер отметил, что беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на этот энергоресурс — это то, что нужно ради мира.

"Ну и, конечно, все ребята из Службы безопасности Украины, Сил специальных операций, всех наших Вооруженных Сил Украины, СВР, ГУР — каждый, кто добавляет свою силу и свою меткость к возможностям Украины, — спасибо вам всем!", — резюмировал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны России заявили, что в ночь на 27 января пять областей Федерации атаковали 32 беспилотника.

В российском оборонном ведомстве традиционно отметили, что их ПВО якобы уничтожила и перехватила 32 БпЛА. В частности, 15 – над территорией Воронежской области; 11 – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может это сделать благодаря давлению на экономику России, в частности, усилению санкций. Однако, по словам президента Украины, сам Трамп не знает всех деталей, как можно завершить войну.




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