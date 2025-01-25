Зеленский рассказал о плане Трампа закончить войну

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может это сделать благодаря давлению на экономику России, в частности, усилению санкций. Однако, по словам президента Украины, сам Трамп не знает всех деталей, как можно завершить войну.

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В интервью итальянской журналистке Чечилии Салли Владимир Зеленский прокомментировал попытки Дональда Трампа закончить войну в Украине.

"Я думаю, что очень важно, что там есть сигнал сильного человека. Мне кажется, что это как выстрел. Он не предупреждает – он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет, потому что мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей", – сказал Зеленский.

Однако президент Украины указывает, что именно российский диктатор не планирует завершать войну. По его словам, когда Трамп говорит, что нужно заканчивать войну, потому что будет хуже, он обращается к Путину, что это посыл в российскую сторону.

Зеленский считает, что Трамп может ускорить окончание войны благодаря силе США путем санкций и давления на экономку РФ.

"По крайней мере, он может это сделать скорее всех в мире на сегодня. На мой взгляд, с точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик, я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского, где он назвал истинную причину запрета переговоров с Путиным.