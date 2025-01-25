Зеленский рассказал о плане Трампа закончить войну

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Slava Kot
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может это сделать благодаря давлению на экономику России, в частности, усилению санкций. Однако, по словам президента Украины, сам Трамп не знает всех деталей, как можно завершить войну.
Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
В интервью итальянской журналистке Чечилии Салли Владимир Зеленский прокомментировал попытки Дональда Трампа закончить войну в Украине.
Однако президент Украины указывает, что именно российский диктатор не планирует завершать войну. По его словам, когда Трамп говорит, что нужно заканчивать войну, потому что будет хуже, он обращается к Путину, что это посыл в российскую сторону.
Зеленский считает, что Трамп может ускорить окончание войны благодаря силе США путем санкций и давления на экономку РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал формат переговоров с Россией, на который согласится Украина.
Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского, где он назвал истинную причину запрета переговоров с Путиным.
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