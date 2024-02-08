Зеленский назвал главную задачу в войне с Россией на 2024-й год

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава государства сделал в традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Наша задача в этом году не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери", – заявил президент Украины.

В этом же обращении президент уделил особое внимание теме конфискации замороженных российских активов. Владимир Зеленский отметил, что Украина "максимально энергично" работает с партнерами, чтобы решение по российским активам было принято как можно быстрее.

Зеленский сообщил, что в среду тему конфискации активов РФ обсудил с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. Президент соглашается, что в этом вопросе нужно "унифицированное и сильное" решение, полное уважения к международному праву и пренебрежения к государству-террористу.

"Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо — отвечать террористу, справедливо — уничтожать террористов и справедливо — заставить государство-террориста платить за то, что оно делает" – заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу "Rai1" сделал ряд важных заявлений. Он признался, что размышляет о смене ряда руководящих лиц в стране, прямо намекнув, что речь может идти об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Также Зеленский признал, что на фронте сложилась патовая ситуация из-за задержек с поставками боеприпасов и современных технических средств. О чем говорят подобные заявления – и к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



