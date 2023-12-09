Зеленский назвал главную задачу для Украины на зиму

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, указав, что основная задача государства – не дать российским захватчикам зимой перехватить инициативу. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил в традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Я благодарю всех солдат и командиров за стойкость, отвагу. Задача нашего государства — и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, — проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться" – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что во время Ставки рассматривалась оперативная ситуация на Купянском, Лиманском, Донецких направлениях, а также на Юге.

"Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего — и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", — подчеркнул глава государства.

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