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Зеленский назвал главную задачу для Украины на зиму

Владимир Зеленский заявил, что задача государства заключается в том, чтобы не дать врагу зимой перехватить инициативу

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, указав, что основная задача государства – не дать российским захватчикам зимой перехватить инициативу. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сам сообщил в традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Зеленский назвал главную задачу для Украины на зиму

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Я благодарю всех солдат и командиров за стойкость, отвагу. Задача нашего государства — и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, — проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться" – заявил Владимир Зеленский.


Он добавил, что во время Ставки рассматривалась оперативная ситуация на Купянском, Лиманском, Донецких направлениях, а также на Юге.

"Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего — и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", — подчеркнул глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в очередной раз называется примерное время перелома в российско-украинской войне. Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что таковым может стать март 2024 года, когда в РФ пройдут псевдовыборы главы государства – фактически очередные выборы Путина. После чего тот окончательно утратит легитимность в глазах цивилизованного мира, что уже дали понять в ПАСЕ. Ранее решающим месяцем войны в Украине назывался этот декабрь. Соответствующий прогноз делал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов после ряда радужных прогнозов заявил, что активные бои могут закончиться лишь в 2025 году. А издание The Economist, которое в последнее время много пишет о российско-украинской войне, предполагает, что та может затянуться еще на пять лет. О чем говорит такой разнобой в прогнозах? Какие предпосылки скажут, что мы начали видеть приближение окончания войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/dyakuyu-kozhnij-ukrayinskij-rodini-yaka-rozumiye-voyenni-j-t-87573
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