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Зеленский назвал главную причину, почему внимание мира к Украине уменьшилось

Президент заявил, что война на Ближнем Востоке уменьшает внимание к Украине, но мы это преодолеем

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Война на Ближнем Востоке уменьшает фокус внимания на Украине, что является одной из целей РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения со СМИ вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал главную причину, почему внимание мира к Украине уменьшилось

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

"Что касается Ближнего Востока. Отвечу вам: конечно, это понятно, война на Ближнем Востоке, этот конфликт забирает фокус. Я считаю, что это одна из целей Российской Федерации была. Сейчас, понимая, что фокус с Украины, скажем так, фокус на Украину будет уменьшен... И это факт. И мы видим это по результатам", – прокомментировал президент Украины.


При этом Владимир Зеленский не считает, что ситуация сегодня для Украины угрожающая и в силах самих украинцев все изменить. Ведь, по словам президента, украинцы уже были в той ситуации, когда, казалось бы, весь мир отвернулся. Но они сумели продемонстрировать всему миру единство и объединить вокруг себя весь цивилизованный мир. Поэтому Украина преодолеет и новый для себя вызов.

Также президент высказался о нашумевшей статье главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По словам главы государства, сейчас можно встретить много мнений относительно ситуации на фронте, впрочем, она не является патовой. Украина не должна опускать руки, она должна продолжать бороться.

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сегодня, 16:30

Цікаво спостерігати за поведінкою божевільного і поведінкою населення країни яка гине. Здається, 100 років тому було так само. Нездатність веде тільки до одного результату.


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