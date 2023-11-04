Зеленский назвал главную причину, почему внимание мира к Украине уменьшилось

Война на Ближнем Востоке уменьшает фокус внимания на Украине, что является одной из целей РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения со СМИ вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

"Что касается Ближнего Востока. Отвечу вам: конечно, это понятно, война на Ближнем Востоке, этот конфликт забирает фокус. Я считаю, что это одна из целей Российской Федерации была. Сейчас, понимая, что фокус с Украины, скажем так, фокус на Украину будет уменьшен... И это факт. И мы видим это по результатам", – прокомментировал президент Украины.

При этом Владимир Зеленский не считает, что ситуация сегодня для Украины угрожающая и в силах самих украинцев все изменить. Ведь, по словам президента, украинцы уже были в той ситуации, когда, казалось бы, весь мир отвернулся. Но они сумели продемонстрировать всему миру единство и объединить вокруг себя весь цивилизованный мир. Поэтому Украина преодолеет и новый для себя вызов.

Также президент высказался о нашумевшей статье главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По словам главы государства, сейчас можно встретить много мнений относительно ситуации на фронте, впрочем, она не является патовой. Украина не должна опускать руки, она должна продолжать бороться.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ввиду очень сложной ситуации в Конгрессе относительно предоставления финансирования Украине, Администрация Байдена будет присылать нам меньшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. О чём говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



