logo

BTC/USD

42253.81

ETH/USD

2991.02

LTC/USD

119.25

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский назвал главную причину его желания встретиться с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал главную причину его желания встретиться с Путиным

По словам украинского президента, прежде всего нужно найти формат, в котором будет понимание, хочет ли Россия остановить войну

сегодня, 07:40 comments2457
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что без личной встречи с президентом России Владимиром Путиным невозможно понять, на что готова РФ, чтобы поставить точку в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью общественным вещателям. 

Зеленский назвал главную причину его желания встретиться с Путиным

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент считает, что первым делом нужно найти формат, чтобы понять, есть ли желания у РФ прекратить боевые действия в Украине. 

Владимир Зеленский подчеркнул, без понимания, что Россия хочет закончить войну в Украине нет смысла обсуждать более предметные и важные вопросы. 

Глава государства добавил, если после его личной встречи с Путиным станет понятно, что Россия из-за тех проблем, которые у нее возникли, хочет закончить войну, то тогда есть смысл продолжать диалог и обсуждать компромиссы. При этом важно понимать, на что готова Россия, если Украина не готова принять те требования, который выдвигает сегодня Кремль.

Что касается компромиссов или тех предложений, которые озвучивает Москва относительно Украины, то Владимир Зеленский допустил, что, принимать или не принимать эти требования – должен решить сам украинский народ на референдуме. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Зеленский добавил, что он уже донес информацию ко всем переговорным группам, что прежде, чем вносить те или иные изменения в украинское законодательство – должно быть понимание и согласие внутри украинского общества, а значит без референдума эти вопросы не решить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден едет в Европу: эксперты рассказали, почему именно сейчас это важно.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/220070-format-kompromisiv-z-rosieu-virisuvati-bude-narod-zelenskij/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!