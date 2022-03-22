Зеленский назвал главную причину его желания встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что без личной встречи с президентом России Владимиром Путиным невозможно понять, на что готова РФ, чтобы поставить точку в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью общественным вещателям.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент считает, что первым делом нужно найти формат, чтобы понять, есть ли желания у РФ прекратить боевые действия в Украине.

Владимир Зеленский подчеркнул, без понимания, что Россия хочет закончить войну в Украине нет смысла обсуждать более предметные и важные вопросы.

Глава государства добавил, если после его личной встречи с Путиным станет понятно, что Россия из-за тех проблем, которые у нее возникли, хочет закончить войну, то тогда есть смысл продолжать диалог и обсуждать компромиссы. При этом важно понимать, на что готова Россия, если Украина не готова принять те требования, который выдвигает сегодня Кремль.

Что касается компромиссов или тех предложений, которые озвучивает Москва относительно Украины, то Владимир Зеленский допустил, что, принимать или не принимать эти требования – должен решить сам украинский народ на референдуме. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Зеленский добавил, что он уже донес информацию ко всем переговорным группам, что прежде, чем вносить те или иные изменения в украинское законодательство – должно быть понимание и согласие внутри украинского общества, а значит без референдума эти вопросы не решить.

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