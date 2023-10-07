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Зеленский назвал главную цель, которой будет добиваться Россия этой зимой

Владимир Зеленский заявил, что этой зимой россияне будут пытаться уничтожить украинскую энергосистему

сегодня, 11:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия не учится на своих ошибках. Поэтому страна-агрессор, не сделав никаких вывод из своей провальной террористической кампании прошлой зимой будет пытаться повторить ее снова. Именно поэтому Украина должна быть готова к тому, что российские террористы будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем видеообращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал главную цель, которой будет добиваться Россия этой зимой

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Они (россияне – ред.) не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", – заявил президент.


Глава украинского государства подчеркнул, Украина активно готовится к зиме, зная о планах противника. Вместе с союзниками Киев делает еще больше шагов на усиление ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости энергетики. В частности, на этой неделе с Германией проработали передачу Украине еще одной батареи Patriot, что станет существенным усилением. С Испанией договорились о дополнительных системах ПВО Hawk и поддержке энергетическим оборудованием. С Италией обсудили наполнение нового пакета безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что местные власти должны выполнить всю часть подготовительной работы. На следующей неделе будет фиксация текущей подготовки в регионах к зиме.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8110
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:42

Не треба було триматись за владу заради збагачення Божого народу. Порошенко та Медведчук би спокійно повернулись. Створили виставу з кіборгами в якомусь аеропорту, потім провели їх у депутати з відкатами. Створили виставу з якимось Сенцовим, а потім надали фінансування на кримінальне кіно русского миру. Не було би стільки жертв руйнувань та втрати країни.


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