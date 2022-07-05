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Зеленский назвал главное преимущество Украины в войне с Россией

Президент считает, что российская армия не ожидала увидеть в Украине такой уровень сопротивления

сегодня, 15:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Полномасштабная война России против Украины сделал невозможное. Сегодня украинское общество как никогда едино. Единство всего украинского народа – это самое главное преимущество и самая главная сила украинцев в борьбе с Российской Федерацией. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 26-го ежегодного правительственного круглого стола The Economist.

Зеленский назвал главное преимущество Украины в войне с Россией

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства высказал мнение, что Путин явно не ожидал, что его армия в Украине стакнётся с таким народным сопротивлением. Несмотря на то, что Украина, как государство по площади в несколько десятков раз меньше, чем Россия, по уровне человеческого патриотизма оно оказалось в разы больше.                                                                                                   

"Это война. Позитива в ней мало, но есть один плюс. Эта война объединила наше государство внутри: общество, власть, бежать не будем. Я думаю, что это самое главное, чего не ожидала Российская Федерация, что будет такое сопротивление государства, которое в десятки раз меньше, чем РФ. Но люди оказались гораздо больше. Думаю, что это наша самая главная сила", — заявил президент.     
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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2375
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