Зеленский назвал главное преимущество Украины в войне с Россией

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Кравцев Сергей
Полномасштабная война России против Украины сделал невозможное. Сегодня украинское общество как никогда едино. Единство всего украинского народа – это самое главное преимущество и самая главная сила украинцев в борьбе с Российской Федерацией. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 26-го ежегодного правительственного круглого стола The Economist.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства высказал мнение, что Путин явно не ожидал, что его армия в Украине стакнётся с таким народным сопротивлением. Несмотря на то, что Украина, как государство по площади в несколько десятков раз меньше, чем Россия, по уровне человеческого патриотизма оно оказалось в разы больше.
Также издание "Комментарии" сообщало – войны в Украине, как и огромной инфляции могло и не быть: что значит внезапное заявление экс-президента США Дональда Трампа.
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