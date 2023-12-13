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Зеленский назвал главное достижение РФ в 2023 году

Президент Украины считает, что в 2023 году армия РФ была без "побед", но Москва "сдружилась" со странами мира

сегодня, 18:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В течение 2023 года у российской армии не было ни одной "победы", но Москве удалось наладить активное сотрудничество со странами по всему миру. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Зеленский назвал главное достижение РФ в 2023 году

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"В этом году у России не было ни одной победы. Они ничего не смогли сделать, они не смогли оккупировать ни одной деревни, я уже не говорю о городах. Ничего они не смогли сделать, но начали работать со странами", – заявил глава украинского государства. 


Президент уточнил, что речь идет как о европейских странах, так и государствах на многих других континентах.

По словам Зеленского, это сотрудничество основывается на давлении со стороны России, и, если какие-либо страны каким-либо образом не позволят Украине вступить в ЕС, это будет означать, что "Путин наложил вето на это решение".

Читайте также на портале "Комментарии" — находясь с визитом в США Владимир Зеленский предупредил американских законодателей о возможности партизанской войны в Украине, если Вашингтон не одобрит новый пакет помощи. Об этом пишет издание "Bloomberg", со ссылкой на собственные источники.

Также издание "Комментарии" сообщало –Владимир Зеленский во время визита в США пообщался с членами Сената и Палаты представителей. Также состоялась его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Но основной темой всех переговоров являлось убеждение американских парламентариев как можно быстрее (на этой неделе) проголосовать дополнительное финансирование для Украины – многомиллиардный пакет на будущий год. Есть ли шанс, что республиканцы всё же поддержат важнейший для нас законопроект? Какие выводы можно сделать из визита Зеленского в Штаты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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