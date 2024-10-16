Зеленский назвал единственный способ, как завершить войну не позднее 2025 года

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну может удастся завершить не позднее 2025 года. Это может произойти, если сейчас начать двигаться по Плану победы, который украинский лидер сегодня представил в стенах парламента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Пункты Плана рассчитаны подробно во времени. Если их придерживаться, то удастся завершить войну не позднее 2025 года", — отметил президент.

По словам Зеленского, всего План состоит из пяти общедоступных пунктов и трех секретных дополнений.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал основные тезисы Плана победы:

– Это зависит от партнеров. Россия не ищет честного мира. Путин хочет только войны. Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет путин.

– Украина 2 года назад предложила формулу мира, мы повели успешные саммиты мира. Но россия пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

– Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы россии ничего не стоят.

– План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне.

– Если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года.

– Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то путин существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию.

– Россия должна проиграть. Это не заморозка, это не торговля суверенитетом, мы должны реализовать план победы и заставить россию быть на саммите мира.

– Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной.

– Прошу всех вас работать на единство в Украине и единство с партнерами, убеждать партнеров.

– Иногда во время войны бывает, что общество политизируется. Но именно благодаря уважению и признательности общество сохраняется. Мы не воюем друг с другом, мы воюем с РФ, это наш враг.

– Цель плана – отвоевать право на жизнь, завершить войну надежным и честным миром. Но это зависит от партнеров.



