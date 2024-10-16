Президент представляет в Верховной Раде План Победы: основные тезисы

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что президент Украины сейчас выступает в Верховной Раде, презентуя План Победы, сообщает портал "Комментарии".

Владимир Зеленский в Раде.

Основные тезисы :

– Это зависит от партнеров. Россия не ищет честного мира. Путин хочет только войны. Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась безотносительно того, что хочет путин.

– Украина 2 года назад предложила формулу мира, мы повели успешные саммиты мира. Но россия пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

– Наши воины гарантируют, что никакие ультиматумы россии ничего не стоят.

– План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне.

– Если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года.

– Если мы и партнеры не усилимся сейчас, то путин существенно усилится в следующем году, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию.

– Россия должна проиграть. Это не заморозка, это не торговля суверенитетом, мы должны реализовать план победы и заставить россию быть на саммите мира.

– Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной.

– Прошу всех вас работать на единство в Украине и единство с партнерами, убеждать партнеров.

– Иногда во время войны бывает, что общество политизируется. Но именно благодаря уважению и признательности общество сохраняется. Мы не воюем друг с другом, мы воюем с РФ, это наш враг.

– Цель плана – отвоевать право на жизнь, завершить войну надежным и честным миром. Но это зависит от партнеров.