Зеленский назвал единственное условие, когда Украина будет готова разговаривать с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией есть смысл возобновить только после того, как Кремль будет готов прекратить войну в Украине. При этом глава государства подчеркнул, что в переговорах в то время, когда продолжаются обстрелы украинских городов и сел он не видит смысла, потому что это только пустая трата времени. Как передает издание "Комментарии", такую позицию президент озвучил в интервью немецкому телеканалу "ZDF".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский высказал убеждение, что Украина сейчас заняла правильную позицию, в которой он не сомневается. При этом каждый день затягивания войны играет на руку стране-агрессору, а не Украине.

Зеленский отметил, правда заключается в том, что украинские воины обороняются на своей земле, они защищают свой народ, они отстаивают право на свободу. Каждый день гибнут украинцы и это очень большая цена для Украины, но при этом есть понимание, что, если страна не устоит и проиграет в этой войне, то потеря для Украины будет в разы большей.

Президент рассказал, что самое главное изменение, которое произошло с ним с началом войны, заключается в том, что он больше не ищет баланса, чтобы о чем-то договориться.

"Мы точно знаем, что мы делаем. У нас нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона готова заканчивать войну. Времени на болтовню нет", — подчеркнул Зеленский.

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