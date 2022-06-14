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Зеленский назвал единственное условие, когда Украина будет готова разговаривать с Россией

Президент подчеркнул, что нет сомнений в том, что Украина поступает правильно

сегодня, 15:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией есть смысл возобновить только после того, как Кремль будет готов прекратить войну в Украине. При этом глава государства подчеркнул, что в переговорах в то время, когда продолжаются обстрелы украинских городов и сел он не видит смысла, потому что это только пустая трата времени. Как передает издание "Комментарии", такую позицию президент озвучил в интервью немецкому телеканалу "ZDF".

Зеленский назвал единственное условие, когда Украина будет готова разговаривать с Россией

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский высказал убеждение, что Украина сейчас заняла правильную позицию, в которой он не сомневается. При этом каждый день затягивания войны играет на руку стране-агрессору, а не Украине.

Зеленский отметил, правда заключается в том, что украинские воины обороняются на своей земле, они защищают свой народ, они отстаивают право на свободу. Каждый день гибнут украинцы и это очень большая цена для Украины, но при этом есть понимание, что, если страна не устоит и проиграет в этой войне, то потеря для Украины будет в разы большей. 

Президент рассказал, что самое главное изменение, которое произошло с ним с началом войны, заключается в том, что он больше не ищет баланса, чтобы о чем-то договориться.

"Мы точно знаем, что мы делаем. У нас нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона готова заканчивать войну. Времени на болтовню нет", — подчеркнул Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина определились с новой сакральной датой в войне в Украине. 

Также издание "Комментарии" сообщало — Пушилин признал – одной России на Донбассе не справиться – просит задействовать союзников РФ.



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