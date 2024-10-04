Зеленский назвал единственное решение НАТО, которое не позволит ломать порядок жизни в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марок Рютте членство Украины в НАТО. украинский лидер уверен, что только это решение гарантирует безопасность в Европе и устойчивый мир на долгие годы. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Всем нам в Европе одинаково это нужно – Украина в Альянсе. И не только ради большей общей силы, не только потому, что это просто справедливо и заслуженно для украинцев, но и потому, что только благодаря полной интеграции Украины — четкому нашему положению в Евроатлантике — можно надежно убрать старый и преступный российский соблазн ломать порядок жизни в Европе", – отметил украинский лидер.

По его словам, геополитическая определенность для Украины и для всей Европы является чрезвычайной ценностью. Именно это – надежный фундамент мира, когда нет ни одного недостаточно защищенного места в архитектуре безопасности Европы.

Отметим, в свою очередь новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос станет его ключевым приоритетом в работе на этом посту. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Это было важно для меня – приехать в Украину в начале мандата, чтобы абсолютно четко показать и вам, народу Украину, и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину. Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить, что Украина возобладает (в этой войне. – ред.)", – подчеркнул Рютте.

Генсек пояснил, что поддержка Украины необходима также самим союзникам. Они хорошо знают, как важно быть вместе с Украиной в эти сложные времена. Именно поэтому они так привержены поддержке Украины, ведь безопасность Украины имеет значение для безопасности западной цивилизации, а борьба украинцев за свободу отражает принципы и ценности коллективно Запада.



