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Зеленский назвал двух человек, которых боится Путин

Президент считает, что Путин боится только Трампа и, возможно, Китая

сегодня, 07:32
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин боится избранного президента США Дональда Трампа. Также он, возможно, боится Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский, сделал у себя в соцсети Х.

Зеленский назвал двух человек, которых боится Путин

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства проинформировал, что сказал эти слова Трампу во время трехсторонней встречи в Париже, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир", — говорится в сообщении на странице Зеленского.

Украинский лидер подчеркнул, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов, чего не смогли сделать другие. И для того, чтобы достичь успеха в завершении войны России против Украины, нужно единство. В частности, единство США, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, сильные позиции и гарантии мира.

"Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", — написал глава государства.

Зеленский добавил, что это верный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны для обеспечения действительно крепкого мира.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему с Трампом о НАТО нет смысла даже говорить: заявление Зеленского.




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