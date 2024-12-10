Зеленский назвал двух человек, которых боится Путин

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин боится избранного президента США Дональда Трампа. Также он, возможно, боится Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский, сделал у себя в соцсети Х.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Глава государства проинформировал, что сказал эти слова Трампу во время трехсторонней встречи в Париже, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон.
Украинский лидер подчеркнул, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов, чего не смогли сделать другие. И для того, чтобы достичь успеха в завершении войны России против Украины, нужно единство. В частности, единство США, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, сильные позиции и гарантии мира.
Зеленский добавил, что это верный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны для обеспечения действительно крепкого мира.
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Также издание "Комментарии" сообщало – почему с Трампом о НАТО нет смысла даже говорить: заявление Зеленского.
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