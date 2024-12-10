Зеленский назвал двух человек, которых боится Путин

Российский диктатор Владимир Путин боится избранного президента США Дональда Трампа. Также он, возможно, боится Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский, сделал у себя в соцсети Х.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства проинформировал, что сказал эти слова Трампу во время трехсторонней встречи в Париже, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир", — говорится в сообщении на странице Зеленского.

Украинский лидер подчеркнул, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов, чего не смогли сделать другие. И для того, чтобы достичь успеха в завершении войны России против Украины, нужно единство. В частности, единство США, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, сильные позиции и гарантии мира.

"Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", — написал глава государства.

Зеленский добавил, что это верный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны для обеспечения действительно крепкого мира.

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