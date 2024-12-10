Зеленский дал понять, согласился ли на ультиматум США снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. В корне неверно делать ставку на то, чтобы компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в сети Х сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя, как он сам подчеркнул, участившиеся в СМИ разговоры о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат", – отметил глава украинского государства.

Владимир Зеленский отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", — добавил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – западные СМИ пестрят заголовками о том, что администрация Байдена настаивает на снижении мобилизационного возраста в Украине, без чего якобы невозможно эффективно сдерживать наступление РФ. В свою очередь, президент Зеленский в недавнем интервью западным СМИ подчеркнул, что партнерам лучше было бы сосредоточиться на выполнении своих обещаний по обеспечению ВСУ обещанным оружием, а не давать советы, как отправлять в бой воинов без современного вооружения. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Украина все же должна одобрить "трудные решения" по мобилизации. О чем говорит такое настояние США по снижению мобилизационного возраста? Может ли все же власть принять такое решение под давлением партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



