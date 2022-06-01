Зеленский назвал число бойцов, которые ежедневно погибают на фронте за Украину

В Украине продолжается горячая фаза войны. Практически каждый день в боях за Украину погибают 60-100 украинских защитников, а еще 500 – получают ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Newsmax" заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что Украине ежедневно приходится платить очень высокую цену за то, что врагу не удается наступать и захватывать новые и новые территории. За то, что Украина держит оборону и не сдается приходится платить высокую цену и терять лучших защитников страны.

Как и ранее уже говорил президент Украины, самая сложная ситуация на Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои.

Владимир Зеленский также заявил, что много разговоров о предоставлении Украине американских РСЗО не соответствую действительности. В частности, на пустом месте начинаются разговоры о том, что якобы Украина хочет использовать тяжелое вооружение для атаки РФ на ее территории. На самом деле это все манипуляции и Украина хочет использовать это вооружение исключительно в оборонительных целях, для атаки оккупантов на своей территории, для освобождения своих территорий.

Президент подчеркнул, Украине нет дела до российской территории. Сегодня война идет на территории Украины и ВСУ вместе с украинским народом делают все возможное, чтобы освободить свою землю от захватчиков.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ наступают в Херсонской области: в ISW объяснили, почему России приходится отступать.

Также издание "Комментарии" сообщало - в России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной и о прекращении "гражданской войны".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!