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Зеленский назвал цель необъявленного визита в Норвегию

Владимир Зеленский объяснил, почему после визита в США прибыл в Норвегию.

сегодня, 11:37
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Джо Байденом в США прилетел с необъявленным визитом в Норвегию и рассказал о целях такого визита в скандинавскую страну.

Зеленский назвал цель необъявленного визита в Норвегию

Владимир Зеленский прибыл в Норвегию. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прилетел самолетом в Осло для участия во втором саммите Украина-Северная Европа. По словам президента Украины, цель такого визита – это безопасность и мир в Европе.


"Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции мы обсудим укрепление оборонного, политического и экономического сотрудничества, а также наше общее будущее в Европе. Наша цель – безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте", — сообщил Владимир Зеленский в социальной сети X.

Кроме встречи в формате Украина-Северная Европа, Владимир Зеленский также должен посетить норвежский парламент Стортинг и пообщаться с местными политиками и бизнесменами. Также у президента Украины будут переговоры с Королем Харальдом V.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи Зеленского и Байдена в Овальном кабинете президент США обратился с призывом к Конгрессу. Джо Байден призвал Конгресс США принять соответствующее решение о выделении помощи Украине, ведь в противном случае это станет "подарком" Путина на Рождество.

Также "Комментарии" писали о представителе администрации президента России Дмитрии Пескове, который отреагировал на визит Владимира Зеленского в США и его встрече с президентом Джо Байденом. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие решения между президентами не повлияет на войну в Украине.



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