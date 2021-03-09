Зеленский назвал альтернативу новому локдауну

Глава государства Владимир Зеленский считает, что увеличение количества больных коронавирусом можно уменьшить с помощью ускорения темпов вакцинации в Украине. Об этом сообщает "Украинская правда".

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекции является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных", — уверен президент.

Зеленский также утверждает, что в ближайшее время государство должно предоставить больше возможностей гражданам привиться от коронавируса, в первую очередь, если они работают " на передовой борьбы" с коронавирусным заболеванием.

По данным издания, во время селекторного совещания глава Минздрава Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с руководителями ОГА, а глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что по истечению недели, в сравнении с позапрошлой, количество госпитализированных пациентов возросло — практически 21 тысяча против 17 600.



Напомним, что согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта этого года, в Украине готовы получить прививку от коронавируса 24,1% жителей страны.

Ранее "Комментарии" писали, что Еврокомиссия планирует представить в марте свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. Предположительно, единый паспорт ЕС о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета. "Комментарии" попросили экспертов оценить, какова важность и опасность подобного документа. В том числе в украинских реалиях, когда вакцинация идет крайне медленно, что сегодня признали в Министерстве здравоохранения.

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