Зеленский напомнил, сколько дней Путин игнорирует предложение США о прекращении огня

Глава украинского государства Владимир Зеленский обратил внимание, что Россия уже более 50 дней игнорирует предложение от США о полном и безусловном прекращении огня. Такие же предложения от Украины Москва также отбрасывает. Поэтому в данной ситуации нужен толчок для дипломатии и усиление давления на оккупантов. Такое мнение у себя в Facebook озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Уже более 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения – по меньшей мере отказа от ударов по гражданской инфраструктуре и по длительной тишине в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, новыми штурмами. Именно поэтому нужен ощутимый толчок для дипломатии — необходимо дальнейшее давление на Россию, которое принудит ее к тишине и к переговорам", – отметил президент.

По его мнению, чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность.

Владимир Зеленский выразил слова благодарности всем украинским партнерам в мире, которые не стоят в стороне и активно помогают.

Президент напомнил, что сейчас в Одессе еще продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров. Всего Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие.

Отметим, в ночь на 1 мая российские оккупанты осуществили массированную атаку беспилотниками на Одессу. В городе прогремела серия взрывов, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



