Зеленский намекнул, что в России может быть еще один мятеж

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в России может повториться мятеж, и есть люди, которые его активно готовят, ведь поддерживают идею смены руководства РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью ABC News, комментируя мятеж "вагнеровцев" в России 23-24 июня.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", – заявил президент.

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По его словам, российский диктатор сегодня оказался в той ситуации, когда у него нет военной силы внутри России, и его гражданское население фактически оказалось не защищено.

Президент Украины уточнил, что первоочередной целью Евгения Пригожина, который попытался провести мятеж в России, было стать "политической фигурой", и ему это удалось.

"Почему он (Ред. – Пригожин) остановился? Ну, я точно не знаю", – высказался президент Украины.

Отметим, в этом же интервью президент Владимир Зеленский дал ответ, возможны ли переговоры с Владимиром Путиным после подхода ВСУ к Крыму.

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