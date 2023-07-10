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Зеленский намекнул, что в России может быть еще один мятеж

Президент Украины отметил, есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в России может повториться мятеж, и есть люди, которые его активно готовят, ведь поддерживают идею смены руководства РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью ABC News, комментируя мятеж "вагнеровцев" в России 23-24 июня.

Зеленский намекнул, что в России может быть еще один мятеж

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", – заявил президент.


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По его словам, российский диктатор сегодня оказался в той ситуации, когда у него нет военной силы внутри России, и его гражданское население фактически оказалось не защищено.

Президент Украины уточнил, что первоочередной целью Евгения Пригожина, который попытался провести мятеж в России, было стать "политической фигурой", и ему это удалось.

"Почему он (Ред. – Пригожин) остановился? Ну, я точно не знаю", – высказался президент Украины.

Отметим, в этом же интервью президент Владимир Зеленский дал ответ, возможны ли переговоры с Владимиром Путиным после подхода ВСУ к Крыму.

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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/zelenskyy-abc-russia-ukraine-war-end-thoughts-us/story?id=100903255
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