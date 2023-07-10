Возможны ли переговоры с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский назвал логичной риторикой заявления о том, что президент РФ Владимир Путин будет вынужден искать диалога, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью ABC News, реагируя на статью The Washington Post о секретном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в июне в Украине.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

ABC News отмечает, что Зеленский не опроверг сообщения The Washington Post о том, что во время недавнего визита Бернса в Киев украинские чиновники сообщили ему, что целью контрнаступления является приблизиться к админгранице с Крымом, а затем принудить президента России Владимира Путина к переговорам.

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Отвечая на вопрос, "возможно" ли это, Зеленский сказал: "Ну, это абсолютно понятная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом Крым, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен".

Президент также сказал, что не чувствует "никакого давления" со стороны западных союзников, чтобы украинское контрнаступление происходило быстрее.

"Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся вперед, хотя и не так быстро [как хотелось бы]. Но мы продвигаемся", — отметил он.

"Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и замораживание конфликта не будет означать окончание войны", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "война должна закончиться справедливостью и миром, восстановлением нашей территориальной целостности".

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