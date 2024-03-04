Зеленский намекнул, что Украина стала заложницей внутренней политической борьбы поляков

Ситуация на украинско-польской границе, где уже несколько месяцев происходит блокирование движения грузовиков, уже давно "вышла за пределы экономики и морали". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном обращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, что эта проблема требует немедленного решения.

"Нужно найти наконец решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это", — заверил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина способна выстоять и справиться с этой проблемой.

Также президент высказал уверенность, что Украина достигнет своих целей и победит российский террор.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в март под продолжающуюся блокаду границы со стороны польских фермеров. Блокаду, которая бьет по украинскому бюджету, по нашим Силам обороны. Многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС. При этом встречу по урегулированию ситуации польские власти хотят провести лишь в конце марта. О чем говорит ситуация на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



