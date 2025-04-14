Зеленский намекнул, что США перестают быть партнерами: в чем отказывает Трамп

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что готов сделать предложение Дональду Трампу о покупке у Соединенных Штатов десять систем ПВО Patriot за $15 млрд. Украинский лидер подчеркнул, что европейские партнеры готовы поддержать Киев в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в интервью CBS.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Зеленский отметил, что Украина так и не получила те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Я уважаю выбор США, но, когда США нам такие системы не дали, или не продали, мы готовы на любой формат, вопрос не в деньгах", – сказал он.

По его словам, некоторые европейские партнеры готовы помочь финансово в покупке этих систем.

"Но США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они продают такие системы, например, Израилю. Я не говорю, что Израилю они не нужны, но, если мы партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину?", – отметил президент.

По словам Зеленского, он озвучил различные варианты в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство, есть несколько шагов, как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов, там, где скопление людей. Это 15 миллиардов. Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и все будем платить", – высказался президент.

Второй вариант, по его словам, лицензии на производство систем и соответствующих ракет, и он просил об этом нынешнюю и предыдущую администрацию США.

Также президент обратил внимание, что есть страны Ближнего Востока, в Европе, Азии где размещены американские системы Patriot, но там нет военных действий, следовательно, это вооружение могло бы быть поставлено украинским защитникам.

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