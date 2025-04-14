Зеленский намекнул, что США перестают быть партнерами: в чем отказывает Трамп

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что готов сделать предложение Дональду Трампу о покупке у Соединенных Штатов десять систем ПВО Patriot за $15 млрд. Украинский лидер подчеркнул, что европейские партнеры готовы поддержать Киев в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент сделал в интервью CBS.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Зеленский отметил, что Украина так и не получила те дополнительные системы Patriot, которые были обещаны на саммите НАТО в Вашингтоне.
По его словам, некоторые европейские партнеры готовы помочь финансово в покупке этих систем.
По словам Зеленского, он озвучил различные варианты в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Второй вариант, по его словам, лицензии на производство систем и соответствующих ракет, и он просил об этом нынешнюю и предыдущую администрацию США.
Также президент обратил внимание, что есть страны Ближнего Востока, в Европе, Азии где размещены американские системы Patriot, но там нет военных действий, следовательно, это вооружение могло бы быть поставлено украинским защитникам.
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