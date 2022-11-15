Зеленский на саммите G20 озвучил два условия прекращения войны

Россия, как страна, которая развязала войну против Украины, должна выполнить два условия, чтобы война прекратилась. Первое условие – вывести свои войска за границы 1991 года. Второе условие – выплатить репарации Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на "The Guardian".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Выступая на саммите президент Украины призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.

"После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", — заявил Владимир Зеленский.

Стоит обратить внимание на один ключевой момент, в течение всего выступления Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что он обращался к странам G19, исключив из их списка Россию. Также глава украинского государства высказал благодарность всем мировым лидерам за то, что те заняли стойкую позицию, дав понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Отметим, спикеры Кремля, включая самого Путина, время от времени используют угрозы приминения ядерного оружия в Украине. Такие угрозы со стороны Москвы направлены и в сторону Запада, которые поставляет вооружение Киеву.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал минимум 4 причины, почему наступление ВСУ продолжится даже зимой.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорит происходящее на Херсонщине – где еще ожидается "жест доброй воли" оккупантов. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!