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Зеленский на саммите G20 озвучил два условия прекращения войны

Обратившись по видеосвязи к участникам саммита G20 президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна вывести войска за границы 1991 года

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия, как страна, которая развязала войну против Украины, должна выполнить два условия, чтобы война прекратилась. Первое условие – вывести свои войска за границы 1991 года. Второе условие – выплатить репарации Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на "The Guardian".

Зеленский на саммите G20 озвучил два условия прекращения войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Выступая на саммите президент Украины призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.

"После осуществления всех антивоенных мер документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами", — заявил Владимир Зеленский.

Стоит обратить внимание на один ключевой момент, в течение всего выступления Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что он обращался к странам G19, исключив из их списка Россию. Также глава украинского государства высказал благодарность всем мировым лидерам за то, что те заняли стойкую позицию, дав понять, что "не может быть оправданий ядерному шантажу".

Отметим, спикеры Кремля, включая самого Путина, время от времени используют угрозы приминения ядерного оружия в Украине. Такие угрозы со стороны Москвы направлены и в сторону Запада, которые поставляет вооружение Киеву.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/15/g20-summit-2022-live-updates-bali-ukraine-volodymyr-zelenskiy-to-address-world-leaders?filterKeyEvents=false#filter-toggle-desktop
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