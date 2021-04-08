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Главная Новости Политика президент Зеленский может ввести санкции против бенефициара конвертационных центров Стрелковского, – СМИ
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Зеленский может ввести санкции против бенефициара конвертационных центров Стрелковского, – СМИ

От Владимира Зеленского ждут победы над контрабандой и "обналом" в Украине

сегодня, 13:23
Автор:

Гриниченко Дима

В эту пятницу, 9 апреля, Совет национальной безопасности и обороны продолжит вводить санкции против топ-контрабандистов, дополнив перечень теми, кто имеет серьезное влияние на рынке контрабанды. Также к санкциям стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров в Украине, сообщает издание "Зеркало недели Украина".

Зеленский может ввести санкции против бенефициара конвертационных центров Стрелковского, – СМИ

Заседание СНБО. Фото: ОП

Эксперты Института социально-экономической трансформации оценивают годовой объем средств, которые проходят через так называемые "конверты" в около 60 миллиардов гривен, а Госбюджет ежегодно вследствие их работы теряет не меньше 18 миллиардов гривен. Реальные цифры могут быть и больше, достигая 1,-1,5 миллиардов долларов в год. 

Согласно информации журналистов "Зеркала недели", под санкции могут попасть Василий Костюк, Вячеслав Стрелковский, Евгений Пуля, Хидирян Мисак и другие, а также компании, которые связывают с этими людьми. 

В сети можно встретить информацию о том, что правоохранители и журналисты считают Вячеслава Стрелковского "королем конвертационных центров, операций с оптимизацией НДС и "обнала". Также о его деятельности сообщали американские СМИ

Его основные фирмы, по сообщению "КП в Украине", ООО "Продмаркет трейд", ООО "С.К.С", ООО "ЛКО Групп" и десятки других до сегодняшнего дня ежемесячно получают из госбюджета возмещение на сотни миллионов гривен по фиктивному НДС, занимая первые места по этому показателю в Киеве.

Фирма ООО "Продмаркет трейд", которую связывают с Вячеславом Стрелковским проходит и по делу о разворовывании государственных средств на оборонных предприятиях ("Киевский бронетанковый завод" и "Харьковский бронетанковый завод").

Примечательно и дело с магазинами беспошлинной торговли Duty Free, в которых фигурируют фирмы, подконтрольные Вячеславу Стрелковскому. Журналисты издания "КП в Украине" сообщают, что правоохранители открыли уголовное производство по ст.212 ч3 ККУ (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

По данным "КП в Украине", Вячеслав Стрелковский является резидентом Чехии, имеет там бизнес и недвижимость, а также может быть связан официальным владельцем платежной системы Globalmoney (ООО "ГлобалМани) Владимиром Карповым, с которым у Вячеслава Стрелковского и его супруги совместный бизнес в Чехии и в Украине.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто является главным инициатором санкций СНБО.



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Источник: https://zn.ua/ECONOMICS/zasedanie-snbo-znua-znaet-podrobnosti-povestki-dnja-na-9-aprelja.html
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Харя Кришны

сегодня, 14:32

От Владимира Зеленского ждут только одного: когда он освободит занимаемое им место. Больше ждать от него нечего

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