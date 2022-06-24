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Зеленский может уволить Баканова: стала известна причина

Президент обеспокоен возможностью увольнения кого-то из своего близкого окружения, но ищет человека, который больше будет подходить для этой должности, говорят источники

сегодня, 08:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский может решится на увольнение с поста главы СБУ своего ближайшего соратника Ивана Баканова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на информацию от своих источников.

Зеленский может уволить Баканова: стала известна причина

Иван Баканов. Фото из открытых источников

Издание отмечает, главной причиной, почему в Офисе президента стал вопрос о кадровых ротациях в верхах СБУ есть неудачные операции спецслужб, но самая главная причина – неудачи в Херсонской области, чем воспользовалась Россия, когда и оккупировала область. 

По информации СМИ, у Зеленского пока не называют фамилию человека, который может возглавить СБУ вместо Ивана Баканова. 

Отметим, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину между СБУ и Офисом президента не было особых проблем, не было критики в адрес СБУ и со стороны общественности, но после 24 февраля много изменилось. В СМИ начали появляться публикации о том, что российских захватчикам удалось очень быстро захватить ряд населенных пунктов и продвинуться в глубь Украины из-за непрофессиональной работы СБУ. В частности, отмечалось, что руководство спецслужб оказалось неготовым к новым вызовам.

Главным скандалом стало то, что начальник Херсонского управления СБУ генерал Сергей Криворучко приказал своим офицерам эвакуироваться из города перед штурмом оккупантов, хотя на это не было приказа президента Зеленского. Тем временем его помощник полковник Игорь Садохин и вовсе сопровождал российских захватчиков, рассказывая, где в Херсонской области минные поля и как из обойти.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины обнародовали планы агрессора: цель – оккупировать сразу четыре города.

Также издание "Комментарии" сообщало – Залужный обратился к украинцам: важное заявление о ситуации на фронте.




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Источник: https://www.politico.com/news/2022/06/23/zelenskyy-top-spy-security-failures-00041794?fbclid=IwAR0pR6a-n0tHGaR5Tje4fQW7dbRMgMcTsu_L6TnexcTV4IL--4b--Lxv8Vo
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