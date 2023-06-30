Зеленский может проигнорировать саммит НАТО: в чем причина

Глава украинского государства Владимир Зеленский будет лично присутствовать в Вильнюсе на саммите Североатлантического Альянса только при условии, что у него будет уверенность – Украина на это саммите получит удовлетворительный результат. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" заявил замглавы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Журналист попытался узнать, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО. Жовква не стал прямо отвечать, но отметил, что нужно вспомнить недавнюю речь лидера украинцев в Верховной Раде, где прозвучали слова о важности мужества в современном мире.

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"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой, и высоким боевым духом борется против российской агрессии", – заявил советник.

Игорь Жовква добавил, что нет смысла президенту тратить время и посещать мероприятие, где кроме слов поддержки никто не озвучит конкретики и не будет принято никакого важного для Украины решения. Поэтому, если "не будет результата", то не будет и визита. В нем просто отпадет надобность.

Советник главы ОП также высказал личное мнение, что Украина сейчас намного ближе к получению приглашения на членство в НАТО, чем "полгода назад".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины объяснили, в каком случае саммит НАТО будет считаться успешным для Киева.



