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Зеленский может проигнорировать саммит НАТО: в чем причина

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква уверен, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества"

сегодня, 08:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский будет лично присутствовать в Вильнюсе на саммите Североатлантического Альянса только при условии, что у него будет уверенность – Украина на это саммите получит удовлетворительный результат. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" заявил замглавы Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

Зеленский может проигнорировать саммит НАТО: в чем причина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Журналист попытался узнать, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО. Жовква не стал прямо отвечать, но отметил, что нужно вспомнить недавнюю речь лидера украинцев в Верховной Раде, где прозвучали слова о важности мужества в современном мире.


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"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой, и высоким боевым духом борется против российской агрессии", – заявил советник.

Игорь Жовква добавил, что нет смысла президенту тратить время и посещать мероприятие, где кроме слов поддержки никто не озвучит конкретики и не будет принято никакого важного для Украины решения. Поэтому, если "не будет результата", то не будет и визита. В нем просто отпадет надобность.

Советник главы ОП также высказал личное мнение, что Украина сейчас намного ближе к получению приглашения на членство в НАТО, чем "полгода назад".

Читайте также на портале "Комментарии" — воюющая страна не может быть членом НАТО: кто в Альянсе категорически против членства Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины объяснили, в каком случае саммит НАТО будет считаться успешным для Киева.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-wants-nato-invite-vilnius-summit-urges-courage-zelenskiy-aide-2023-06-29/
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