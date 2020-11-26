kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.11.2020

BTC/USD

17165.15

ETH/USD

517.40

LTC/USD

69.79

НБУ 27.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Владимир Зеленский поделился личным фото в соцсетях
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский поделился личным фото в соцсетях

Президент опубликовал фото с родителями

26 ноября 2020, 22:58
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях личное фото – он вместе с родителями в Кривом Роге сидит за столом на кухне.

Владимир Зеленский поделился личным фото в соцсетях

Сегодня, 26 ноября, пресс-служба Офиса президента сообщала о визите Владимира Зеленского в Днепропетровскую область. В частности, он был с визитом и в родном городе Кривой Рог. Судя по фото, президент решил заехать и к родителям.

Владимир Зеленский поделился личным фото в соцсетях - фото 2

Глава государства сегодня также попрощался с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который умер 24 ноября в следствие коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский обратился к предпринимателям и на примере кафешек объяснил схемы государственной помощи. Он пошагово рассказал, что нужно делать для получения средств через приложение "Дія". Также добавил, что 1,2 млн  граждан смогут получить помощь общий объем которой составит 10 млрд гривен. Отметил, что работодатели, которые отправили своих работников в вынужденный отпуск, получат помощь. Она будет равна времени простоя заведения. Также планируется компенсация за уплату единого социального взноса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ