Владимир Зеленский поделился личным фото в соцсетях

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях личное фото – он вместе с родителями в Кривом Роге сидит за столом на кухне.



Сегодня, 26 ноября, пресс-служба Офиса президента сообщала о визите Владимира Зеленского в Днепропетровскую область. В частности, он был с визитом и в родном городе Кривой Рог. Судя по фото, президент решил заехать и к родителям.





Глава государства сегодня также попрощался с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который умер 24 ноября в следствие коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский обратился к предпринимателям и на примере кафешек объяснил схемы государственной помощи. Он пошагово рассказал, что нужно делать для получения средств через приложение "Дія". Также добавил, что 1,2 млн граждан смогут получить помощь общий объем которой составит 10 млрд гривен. Отметил, что работодатели, которые отправили своих работников в вынужденный отпуск, получат помощь. Она будет равна времени простоя заведения. Также планируется компенсация за уплату единого социального взноса.

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