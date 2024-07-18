Зеленский лично встретился с соратником Путина: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить вызовы безопасности. Встреча состоялась в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества. Как отмечается на официальном сайте президента Украины, Зеленский поблагодарил Вучича за оказанную финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также отметил участие Сербии в первом Саммите мира и присоединение страны к Общему коммюнике.

Встреча Зеленского с Вучичем (фото из открытых источников)

Зеленский и Вучич обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения предварительных договоренностей. Отдельное внимание во время встречи было уделено вызовам безопасности и политическим как в регионе, так и на глобальном уровне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Сербии дал совет Шольцу по поводу войны в Украине. Президент Сербии Александр Вучич призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее согласиться на прекращение огня в Украине. По словам Вучича, это решение нужно принять как можно скорее, а условия обсудить в будущем.

Александар Вучич дал интервью немецкому изданию Handelsblatt в котором рассказал о совете, который бы он дал Олафу Шольцу по поводу войны в Украине. По словам сербского лидера, в Украине нужно установить скорейшее перемирие прекратив огонь.

Президент Сербии предлагает немецкому канцлеру условия прекращения огня между Украиной и Россией обсуждать уже после перемирия.

Заявления Александра Вучича прозвучали перед визитом Олафа Шольца в Сербию, который запланирован на 18 июля. Лидеры обеих стран планируют обсудить соглашение о добыче лития. По словам Вучича, китайцы выразили заинтересованность в добыче лития в Сербии, однако Белград решил обсудить этот вопрос с ЕС, ведь "лоялен к Европе".

