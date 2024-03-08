Зеленский летит в Турцию: в ОП рассказали, о чем президент собрался говорить с Эрдоганом

Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодня, 8 марта, посетит Турцию. Он проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

На Банковой подтвердили, что Владимир Зеленский приедет в Турцию. На встрече с Эрдоганом глава украинского государства обсудит формулу мира, саммит мира, судоходство в Черном море, продовольственную стабильность и освобождение украинских пленных и политических заключенных.

Также особое внимание будет сосредоточено на общих проектах в оборонно-промышленной сфере.

"Владимир Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера турецкие СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский приедет в Турцию 8 марта. Отмечалось, что глава государства встретится с Эрдоганом, чтобы обсудить войну, зерновое соглашение и двусторонние отношения.

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