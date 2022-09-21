Зеленский лаконично отреагировал на «шумные новости из России»

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил, что "очень шумные новости из России", с которыми в соседней стране носились весь день, абсолютно никак не повлияют на то, чтобы Украина изменила или пересмотрела свою позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в видеообращении главы государства.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент заявил, что его удивило то, что для многих произошедшее в России стало чем-то неожиданным и таким, чего не было раньше. А по сути ничего нового не произошло. Все то, что ранее заявляла Россия, она и продолжает заявлять. Ничего не изменилось. Не изменились и позиции Украины, которые четкие и понятные – Украина продолжает двигаться к победе.

Глава государства отметил, наши позиции четкие и хорошо известны, только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операции, больше поддержки для СБУ, для Нацгвардии, для полиции, для пограничников — для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

"Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку партнеров... Видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений. Так что сохраняем давление, сохраняем единство, защищаем Украину, освобождаем нашу землю и не проявляем никакой слабости", — отметил президент.

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