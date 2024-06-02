Зеленский критикует Трампа: "хочет быть президентом-лузером"

Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о мирном плане окончания войны, который предлагает Дональд Трамп. По словам Зеленского, если мирный план Трампа предусматривает принудительные уступки Украины для России, США могут получить репутационные потери. Кроме того, президент указал, что в таком случае Трамп станет "президентом-лузером".



Зеленский критикует Трампа за мирный план. Фото из открытых источников

В интервью The Guardian Владимир Зеленский оценил возможность победы Трампа на выборах в США и его влияние на войну в Украине. По словам Зеленского, если Трамп заблокирует поставки оружия Украине, чтобы заставить Киев пойти на уступки и подписать договор об окончании войны, Россия снова может напасть.

"Здесь нет никаких гарантий, потому что Путину нельзя верить. Так оно не получится, что вы найдете компромисс по территориям и все это закончится. Я не совсем понимаю: неужели он хочет быть потом президентом-лузером?", — сказал Зеленский.

Зеленский объясняет, что без помощи США и партнеров, которых Трамп может заблокировать, Украина "не сможет воевать с многомиллионной армией". Однако такое окончание войны может нанести удар по репутации Трампа и США, если Россия снова нападет.

"Кем будет для всего мира тогда этот новый президент США? Он тогда будет очень слабым, а это говорит не о его личности, а об институте США. Они станут очень слабыми, они не будут лидерами в мире... И тогда выходят на арену другие лидеры, других стран, в большинстве своем авторитарные. И это реальная Третья мировая война", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о разочаровании, что некоторые страны не согласились приехать на Саммит мира в Швейцарию.

Также "Комментарии" писали, что Трамп в одной из своих речей сообщил, что мог "бомбить Москву".