Зеленский и его обращения: почему это важно – что можно сделать лучше

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал последнее весеннее вечернее обращение. В нем, среди прочего, традиционно говорил о ситуации на фронте, а также коснулся шестого пакета санкций ЕС против РФ. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали основные меседжи, а также вообще данный формат – практически ежедневных обращений главы государства.

Президент Владимир Зеленский, фото из открытых источников

Обращения президента во время войны фактически являются ключевыми

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев, комментируя президенсткое обращение вечером 31 мая, назвал естественным, что в нем уделено немало внимания шестому пакету санкций ЕС против РФ.



"Несмотря на желание Европы как можно быстрее закончить санционный кейс – этот пакет был принят. Включая нефтяную составляющую (с разрешением покупать лишь российскую нефть, транспортируемую по нефтепроводу). Важен в этом аспекте и запрет на страхование танкеров. В физическом объеме, учитывая динамику цен на нефть, Россия от новых санкций в год может потерять 10-12 млрд долларов. А запрет на страховку соответствующих танкеров серьезно осложняет логистику, особенно поставки в страны Юго-Восточной Азии, куда РФ уже делает основные поставки нефти (с немалой скидкой). Это Китай, Индия, ряд других стран, согласных сотрудничать с государством-агрессором", – отмечает эксперт.

Кроме того, напоминает он, такой запрет ставит под вопрос поставки российской нефти в США. А по итогам марта РФ вышла на 6-е место по количеству нефти, поставленной в Штаты.



"Безусловно, серьезным ходом стало решение отключить Сбербанк РФ от SWIFT. Теперь многое зависит от позиции самого SWIFT – оставят ли они действующие карты рабочими (как сделали в случае с введением санкций против других российских банков), или всё же заблокируют их (что, понятно, будет более болезненным). Также следует понимать, что на введение всего шестого пакета санкций потребуется 6-9 месяцев. Он растянут по времени. Ключевая задача – понять, насколько далеко Европа готова идти в санционном кейсе. Мне кажется, что этот шестой пакет из серьезных – последний", – признался Руслан Бизяев.



Что касается меседжей главы государства касательно военной ситуации – мы не услышали ничего нового, считает эксперт.



"Президент подчеркнул, что бои идут, ресурсы есть – и мы понимаем, откуда брать новые. Сказал всё честно, четко и понятно", – отмечает Руслан Бизяев.

Формат фактические ежедневных обращений, по его мнению, говорит о том, что Зеленский сейчас, помимо основных функций, выполняет функцию лидера общественного мнения.



"Его обращения фактически являются ключевыми, базовыми для последующих комментариев и анализа. Это своеобразный барометр, как в погоде. Что нам придется ожидать – дождь, ясного неба, облачности? И Зеленский тут такой себе, с одной стороны, политический синоптик, с другой, – аналитик (потому что не только что-то прогнозирует, но и анализирует, подводит некие итоги дня). Этот формат является одним из ключевых для понимания ситуации в Украине, с акцентом, понятно, на войну, но и не только", – резюмирует эксперт.

Важно, чтобы повестка, которую озвучивает президент, была уникальна, эксклюзивна

Директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик прокомментировал формат подобных обращений следующим образом:



"В начале войны это было очень актуальным и полезным. Думаю, такой формат продержится некоторое время. Необходимо объяснять определенные вещи гражданам. К тому же, людям нужно видеть президента. Что он реагирует, рефлексирует на события в онлайн режиме. Что это не недосягаемая вершина, а человек, который вместе с нами переносит все тяготы войны. И при этом понимает, что несет ответственность за многие политические решения. Поэтом такие ролики важны, имеют своего благодарного слушателя, зрителя, читателя".

Но со временем, отмечает эксперт, у государства исчерпывается оперативный набор меседжей. А если власть не может что-то комментировать более конкретно, информационно наполнено, не может говорить то, чего нельзя прочить релизах Генштаба ВСУ, военных администраций – то теряется уникальность подачи. В том числе у президента.



"Если Зеленский и прочие топ-спикеры начнут говорить банальные, общеизвестные вещи – это не будет играть в пользу власти. Не будет формировать необходимые для руководства страны моральный дух, климат в обществе, – поясняет Виталий Кулик. – Тут важно, чтобы повестка, которую озвучивает президент, была уникальна, эксклюзивна. Но в последнее время эксклюзивность в выступлениях президента размывается. Возможно, необходимо переходить на новый мета-уровень обращений".

По мнению директора ЦИПГО, глава государства должен говорить, обращаясь к миру (а такие обращения – перед парламентами и не только – он тоже делает часто), не с точки зрения Украины-жертвы (помогите нам!), но и с точки зрения угроз для человечества, которые несет эта война, развязанная Россией.



"Ведь это не просто война против Украины, но и война против человечности и человечества, – акцентирует Виталий Кулик. – А Украина просто находится на переднем крае этой войны, на передовой. Когда небытие ведет войну с бытием".

В обращениях же собственно к украинцам необходимо вернуться к неким вещам, которые сущностно важны именно для нас, уверен эксперт.



"Нельзя всё сводить к успокоительным речам Арестовича или сухим релизам. Президент должен обнадеживать, но не врать, – подчеркивает Виталий Кулик. – Показывать, что он слышит людей, что живет их проблемами. Выступление президента – не должно сводиться исключительно к пропаганде. Это должно быть обращение, которое мобилизирует общество не в пропагандистском ключе, а достукиваясь до каких-то элементов общности под названием украинский народ".

Как сообщал портал "Комментарии", известно, сколько крымчан мобилизовали для участия в войне против Украины и какие потери среди них.

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