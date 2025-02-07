Соглашение о полезных ископаемых: что на самом деле Зеленский предложил Трампу

В рамках потенциального соглашения с администрацией Дональда Трампа США и Украина могут совместно добывать полезные ископаемые на украинской территории, рассказал Владимир Зеленский.

США заинтересованы в полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что Украина открыта для заключения такого соглашения с США.

"Ми повинні зупинити Путіна та захистити те, що у нас є – дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну. Київ пропонує не віддавати свої ресурси США, а оформити взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки. Американці найбільше допомогли, а тому вони повинні найбільше заробити. Вони повинні мати цей пріоритет. І вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Дональдом Трампом", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент заявил, что Россия знала, где расположены критические ресурсы Украины, благодаря геологическим исследованиям советских времен.

Как известно, в настоящее время под российской оккупацией находятся около 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины месторождений редкоземельных элементов. Украина имеет самые большие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности и урана, который используется в ядерной энергетике и вооружении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.