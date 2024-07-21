Зеленский готовится покинуть пост президента: назвал когда это произойдет

Владимир Зеленский заявил о готовности передать свои полномочия президента Украины преемнику при одном условии. По словам Зеленского, это можно будет сделать по окончании войны.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью BBC ответил на вопросы журналиста о возможной передаче власти своему преемнику, и мог ли президент дойти до такой точки, когда уже не сможет продолжать выполнять свои обязанности.

"Да, я думаю да, как все. Мы просто люди", — сказал Зеленский и объяснил, что это произойдет "после войны".

На уточняющий вопрос готов ли Зеленский уйти с поста лидера страны, президент это подтвердил и подчеркнул, что это должно произойти после войны.

"Мы завершим войну. Мы должны завершить это. Мы должны завершить ее и мы должны покончить с ним (Путиным). Это очень важно для нашего народа и нашего государства", — сказал Зеленский.

В этом же интервью Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине за 24 часа, как предлагает Трамп. По словам президента, Украина не пойдет на уступки, вытекающие из идеи кандидата в президенты США. Кроме того, Зеленский заявил, что готов к разговору с Путиным, чтобы закончить войну в Украине и назвал главное условие этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал способ, как закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп сделал первое публичное заявление о войне в Украине после попытки покушения на него. Лидер республиканцев пообещал быстро закончить войну в Украине, если станет президентом США. По его словам, он единственный, кто может спасти мир от глобальной войны.