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Зеленский готовится покинуть пост президента: назвал когда это произойдет

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность передать свои полномочия.

сегодня, 16:05 comments1087
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Автор:
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Slava Kot

Владимир Зеленский заявил о готовности передать свои полномочия президента Украины преемнику при одном условии. По словам Зеленского, это можно будет сделать по окончании войны.

Зеленский готовится покинуть пост президента: назвал когда это произойдет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью BBC ответил на вопросы журналиста о возможной передаче власти своему преемнику, и мог ли президент дойти до такой точки, когда уже не сможет продолжать выполнять свои обязанности.

"Да, я думаю да, как все. Мы просто люди", — сказал Зеленский и объяснил, что это произойдет "после войны".

На уточняющий вопрос готов ли Зеленский уйти с поста лидера страны, президент это подтвердил и подчеркнул, что это должно произойти после войны.

"Мы завершим войну. Мы должны завершить это. Мы должны завершить ее и мы должны покончить с ним (Путиным). Это очень важно для нашего народа и нашего государства", — сказал Зеленский.

В этом же интервью Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине за 24 часа, как предлагает Трамп. По словам президента, Украина не пойдет на уступки, вытекающие из идеи кандидата в президенты США. Кроме того, Зеленский заявил, что готов к разговору с Путиным, чтобы закончить войну в Украине и назвал главное условие этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал способ, как закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп сделал первое публичное заявление о войне в Украине после попытки покушения на него. Лидер республиканцев пообещал быстро закончить войну в Украине, если станет президентом США. По его словам, он единственный, кто может спасти мир от глобальной войны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G9YcQ2CP2ZM&ab_channel=BBCNews%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Ігор

сегодня, 15:28

Юдейсько-путинське вторгнення (скорочено, Війна) = влада. Перемога = втрата влади героями РФ Єрмаком Гетманцевим Зе.

Донбас

сегодня, 15:19

"Зеленский: Для нас важны люди. Но это не значит, что россиянам можно подарить 30% нашей территории" Да свали ты, гнида, со своей бандой в 2022 году, сколько бы жизней было сохранено, сколько бы было неразрушенных городов и мостов. И народ жил бы ну 1000 % не хеже чем сейчас при твоем блядском правлении, гнида. Как тебе живется, на твоей совести уже миллионы жизней?


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