Зеленский готовится покинуть пост президента: назвал когда это произойдет

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Slava Kot
Владимир Зеленский заявил о готовности передать свои полномочия президента Украины преемнику при одном условии. По словам Зеленского, это можно будет сделать по окончании войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью BBC ответил на вопросы журналиста о возможной передаче власти своему преемнику, и мог ли президент дойти до такой точки, когда уже не сможет продолжать выполнять свои обязанности.
На уточняющий вопрос готов ли Зеленский уйти с поста лидера страны, президент это подтвердил и подчеркнул, что это должно произойти после войны.
В этом же интервью Зеленский рассказал о простом варианте закончить войну в Украине за 24 часа, как предлагает Трамп. По словам президента, Украина не пойдет на уступки, вытекающие из идеи кандидата в президенты США. Кроме того, Зеленский заявил, что готов к разговору с Путиным, чтобы закончить войну в Украине и назвал главное условие этого.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал способ, как закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп сделал первое публичное заявление о войне в Украине после попытки покушения на него. Лидер республиканцев пообещал быстро закончить войну в Украине, если станет президентом США. По его словам, он единственный, кто может спасти мир от глобальной войны.
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Ігор
сегодня, 15:28
Юдейсько-путинське вторгнення (скорочено, Війна) = влада. Перемога = втрата влади героями РФ Єрмаком Гетманцевим Зе.
Донбас
сегодня, 15:19
"Зеленский: Для нас важны люди. Но это не значит, что россиянам можно подарить 30% нашей территории" Да свали ты, гнида, со своей бандой в 2022 году, сколько бы жизней было сохранено, сколько бы было неразрушенных городов и мостов. И народ жил бы ну 1000 % не хеже чем сейчас при твоем блядском правлении, гнида. Как тебе живется, на твоей совести уже миллионы жизней?