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Зеленский готов к локальной заморозке войны: что это значит

В одном из пунктов плана победы Зеленского содержится требование разрешения использовать западное оружие вглубь территории России.

сегодня, 10:58
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие недели посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свой "план победы" президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты. Как сообщает издание Bild , одним из пунктов этого плана есть возможность введения режима прекращения огня на отдельных участках фронта.

Зеленский готов к локальной заморозке войны: что это значит

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Среди ключевых требований в "плане победы" содержится просьба позволить Украине использовать западное оружие для атак в глубоких районах территории России. Кроме того, план предусматривает готовность Украины рассмотреть вариант локального прекращения огня на определенных участках фронта, что может означать временную заморозку ситуации на этих территориях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал два пути завершения войны в Украине . Завершение войны с Россией возможно только двумя путями: силовым вытеснением оккупационных войск или дипломатическим процессом, предусматривающим полное освобождение украинских территорий. Ничего третьего здесь не дано. Такое заявление, выступая на Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сделал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Президент отметил, что именно от позиции США как ключевого партнера Киева зависит укрепление обороноспособности Украины и усиление ее позиций на пути к победе.

Президент напомнил, что многое будет зависеть от того, как президент США отреагирует на тот план победы, который он представит. Этот план может стать основой надежного мира и полной реализации Формулы мира. Зеленский выразил мнение, что любые иллюзии о возможности договориться с Москвой или определении новых "красных линий" только затягивают конфликт.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyjs-schicksalsrede-in-kiew-die-ukraine-hat-nur-noch-eine-chance-66e549a563176b30b5877c46
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