Зеленский: если бы Россия знала, что ее ждет в Украине, она точно побоялась бы сюда идти

Месяц войны в Украине показал, что Россия очень сильно просчиталась со своими планами, ведь ей не удалось за это время продвинуться ни по одному из направлений. За этот месяц Украина продемонстрировала надежность своей обороны, а также сплотила весь цивилизованный мир против российского агрессора, который теперь под жёсткими санкциями, число которых продолжит расти. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент рассказал, что он продолжает делать все возможное, чтобы усилить давление на России еще больше. Именно с этим обратился к участникам саммита НАТО, саммита "Большой семерки", саммита лидеров ЕС, к парламенту Швеции.

Также глава государств проинформировал, что присвоено звание Героя Украины 7 военнослужащим Нацгвардии, из них, к сожалению, 5 посмертно. Государственными наградами отмечены 240 военнослужащих Нацгвардии и 119 военнослужащих ВСУ, 14 руководителей местных общин местной власти, 31 медработник.



Присвоено почетное отличие "город-герой Украины" еще четырем городам: Буча, Ирпень, Ахтырка, Николаев. Все они сегодня продолжают держать обороны, несмотря на постоянные обстрелы российских оккупантов мирного населения Украины.

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