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Зеленский эмоционально отреагировал на вопросы журналистки из Нидерландов о коррупции в Украине

Зеленский в ответ на вопрос о наличии коррупции в государстве, сказал, что проблемы есть во многих странах

сегодня, 18:57 comments1640
Автор:

Лиля Воробьева
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Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о наличии коррупции в государстве сказал, что есть проблемы во многих странах. Он также сказал, что стремится провести соответствующие реформы, но на них нужно время во время интервью нидерландскому изданию NOS .

Зеленский эмоционально отреагировал на вопросы журналистки из Нидерландов о коррупции в Украине

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам журналистки проекта Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS, "коррупция в Украине по-прежнему существует и война не изменила этого".

Владимир Зеленский прореагировал на этот тезис следующим, что представительница нидерландских медиа лишь констатирует проблемы коррупции в нашей стране. Но жила ли она здесь?

Представительница нидерландского телеканала также спрашивала у украинского президента, будет ли он выполнять все требования, чтобы Украина вступила в ЕС.

Глава украинского государства ответил встречным вопросом, снова спросив, жила ли здесь раньше журналистка. Разумеется, нет. В то время как она может говорить, что сейчас в нашей стране есть коррупция. Можно ли так утверждать?

"Да, есть проблемы. Проблемы есть во многих странах и в том числе многих странах Европейского Союза. И я понимаю, что там некоторые вещи, некоторые реформы еще нужны, и мы это хотим сделать. И, кстати, не для Европейского Союза, а сами для себя. На это нужно время. Да, а членами Европейского Союза вы не становитесь завтра. Мы обсуждаем кандидатство", – дал пространный ответ президент Украины.

Представительница медиа отметила, что так может быть не один десяток лет, а возможно, ничего не произойдет.

Владимир Зеленский с улыбкой поинтересовался у тележурналистки, как она это знает. Из каких источников она получила такую информацию, ему оказалось интересно. И резюмировал, что гостя из Нидерландов должна его об этом предупредить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленскому предлагали эвакуировать людей за год до вторжения.


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Источник: https://t.me/OP_UA/6697
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