Зеленский эмоционально отреагировал на визит премьера Индии в Москву

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер обнародовал в соцсети X.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди, находится с двухдневным официальным визитом в России. Он уже выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине. Об этом политик заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Глава правительства Индии отметил, что невозможно найти решение на поле боя и дальше продолжая ожесточенные убийства и кровопролитие.
Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".
Стоит отметить, Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии, а также издание aajtak.in. Уже стало известно, что политик прибыл в Москву.
Также издание назвало визит Моди "особым и волнующим", ссылаясь на программу двусторонних переговоров и информацию посла Индии в России Винея Кумара.
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