Зеленский эмоционально отреагировал на визит премьера Индии в Москву

Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Как передает портал "Комментарии", свое мнение украинский лидер обнародовал в соцсети X.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире", — написал президент.

Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди, находится с двухдневным официальным визитом в России. Он уже выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине. Об этом политик заявил во время неформальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава правительства Индии отметил, что невозможно найти решение на поле боя и дальше продолжая ожесточенные убийства и кровопролитие.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед", — сказал Моди.

Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".

Стоит отметить, Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии, а также издание aajtak.in. Уже стало известно, что политик прибыл в Москву.

Также издание назвало визит Моди "особым и волнующим", ссылаясь на программу двусторонних переговоров и информацию посла Индии в России Винея Кумара.



