Зеленский едет на украинский курорт, - СМИ

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Елена Волкова
Завтра в курортную Одессу с официальным визитом может прилететь президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщает интернет-издание “Одесса-медиа”.
На ресурсе говорится о том, что приезд президента в Одессе ожидают завтра утром, однако в пресс-службе Зеленского эту информацию еще не подтвердили, как и не огласили программу его визита.
Стоит отметить, что ранее планировалось, что глава государства приедет в курортный город Украины еще 3 сентября, чтобы понаблюдать за подъемом затонувшего танкера “Делфи”. Но так как работы тогда затягивались, с визитом решили повременить.
Напомним, в Тристоронней контактной группе по Донбассу назвали причину, по которой президент Владимир Зеленский не может публично слишком жестко критиковать действия Кремля. Подобные заявления могут спровоцировать новое обострение, заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. Президент оказался в непростой ситуации, уверен Гармаш. На все изменения обстановки на Донбассе он должен реагировать в публичной плоскости предельно осторожно. Иначе Россия может пойти на эскалацию конфликта.
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